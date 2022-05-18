Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич"

Обновленный "Москвич" будет электромобилем. Об этом 18 мая заявил глава Минтранса Виталий Савельев на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованным обществом "Знание". Речь идет о машинах, которые будут выпускать на московском заводе, где раньше собирали "Рено".
Ранее помощник президента Игорь Левитин сообщил, что "Москвичи" будут выпускать по доступной цене, не уточнив конкретные цифры. Завод "Рено" перешел на баланс города всего несколько дней назад. Именно на его базе решили возрождать легендарный бренд.
В Минпромторге заявляли, что производство начнут уже в 2022 году. Специалисты и необходимое оборудование есть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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