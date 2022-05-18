Эксперты рассказали, будет ли увеличено число поездов в Крым

13:30
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ до 25 мая. Ограничения коснулись и Крыма. Туда самолетом тоже не добраться.
Туристы в соцсетях пишут о сложностях с покупкой ж\д билетов на полуостров. В наличии есть только единичные места на втором этаже в купе, на отдельные даты билетов нет.
В свою очередь, эксперты отмечают, что еще не открыты продажи билетов на дополнительный поезд Москва – Симферополь, а стоимость купейных вагонов и вагонов СВ более высокая (именно они сейчас превалируют в продаже). В дальнейшем средний чек за билет в Симферополь скорее всего снизится.
С поездкой в Сочи ситуация лучше – аэропорт там открыт, но возникают сложности с бронированием жилья.
Будет ли увеличено количество поездов в Крым? И когда лучше покупать билеты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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