Туристы сообщили, что не могут купить билеты в Крым

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 25 мая. Ограничения коснулись и Крыма. Туда самолетом тоже не добраться. Но и с поездами дела обстоят не лучше.

Туристы в соцсетях пишут, что не могут купить билеты на полуостров. В наличии есть только единичные места на втором этаже в купе, на отдельные даты билетов нет вообще.

С поездкой в Сочи ситуация немного лучше – аэропорт там открыт. Но возникает проблема с бронированием жилья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.