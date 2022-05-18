Три парка наземного транспорта столицы полностью переведены на электробусы

Три парка наземного транспорта в Москве полностью перевели на электробусы. Об этом сообщили в Дептрансе.

Сервисы Google продолжают работу и остаются в России, отметили в Ростелекоме.

Грабители спровоцировали аварию на МКАД, чтобы украсть крупную сумму, но нашли только 8 тысяч рублей, заявили в МВД.