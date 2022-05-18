Более 40 станций метро строятся и проектируются в Москве

В Москве проектируются и строятся более 40 станций метро. Линии подземки дотягиваются до ТиНАО. Там развивается и дорожная инфраструктура. Строятся магистрали и эстакады.

В работе находятся более 100 километров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

