Туристы пожаловались на отсутствие билетов в Крым. В наличии есть только единичные места на втором этаже в купе, на отдельные даты билетов нет вообще.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 03:45 25 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.