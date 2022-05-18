Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 25 мая

Росавиация продлила ограничения на полеты по стране до 25 мая. Речь идет о нескольких аэропортах на юге и в центральной части России.

Пока недоступны рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Все остальные работают штатно.

Ограничения ввели в целях безопасности в конце февраля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

