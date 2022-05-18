Производство на московской площадке "Рено" будет сохранено – Мантуров

"АвтоВАЗ" продолжит выпускать машины на платформе, разработанной совместно с "Рено". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Поставки комплектующих из дружественных стран тоже сохранятся. В ходе сделки французский автоконцерн передаст 68% доли в "АвтоВАЗ" и 100% московского завода – в пользу государственного автомобильного центра "НАМИ".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.