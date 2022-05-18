Ликсутов заявил, что столичные электробусы станут еще более безопаснее

Столичные электробусы станут еще безопаснее и технологичнее. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В городе уже работают над модернизацией.

Соглашение о сотрудничестве подписали Мосгортранс и Московский физико-технологический институт. В планах, например, заменить в моделях импортные батареи отечественными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

