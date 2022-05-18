Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров. Решение принял Роспотребнадзор после обращения в ведомство Кемеровской транспортной прокуратуры.

Проверка следователей установила, что в феврале рейс компании "Победа" Кемерово – Москва был задержан на 10 часов. Однако перевозчик не разместил на это время в гостинице более 80 пассажиров, в том числе детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

