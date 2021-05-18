Эксперты прокомментировали ситуацию с электросамокатами

Москвичи начали сторониться самокатчиков. Их поведение настораживает не только пешеходов, но и водителей.

Действующее законодательство не дает определения электросамокатам. Наиболее близкие к нему понятия в ПДД – это велосипед или мопед. В зависимости от характеристик самокат относят к первой или второй категории.

Член экспертного совета Госдумы РФ Петр Дворянкин рассказал, могут ли наказать водителя электросамоката за аварию и как сделать этот транспорт более безопасным.

Также ситуацию с электросамокатами прокомментировал эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец. Он отметил, что этот вид транспорта намного опаснее чем мопед. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.