Интерес россиян к речному туризму вырос на 50–60% по сравнению с 2020 годом

Спрос на речные круизы летом вырос на 50–60 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, раньше такими путевками интересовались в основном люди старше 50 лет, но аудитория становится все моложе.

Многие компании во время пандемии остались без поддержки, и это притом что сами содержат и обслуживают свои корабли. На фоне роста спроса Майя Ломидзе понадеялась на усиление господдержки этого сектора туризма. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.