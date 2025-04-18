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18 апреля, 11:15

Транспорт

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог в связи с репетицией парада Победы

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог в связи с репетицией парада Победы

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Телеграм-канал столичного Дептранса сообщил о перекрытии сразу нескольких участков дорог в ночь с 18 на 19 апреля с 22:00 до 02:00 в связи с проведением репетиции парада Победы.

Нельзя будет проехать по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, а на последнем будет закрыт участок от дома 3, корпуса 1, до МКАД.

Проезда не будет на Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК, в Проектируемом проезде № 3502, а также в Шоссейном проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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