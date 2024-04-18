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18 апреля, 11:30

Транспорт

Новости регионов: испытания импортозамещенного самолета SSJ-100 проводят в Новосибирске

Новости регионов: испытания импортозамещенного самолета SSJ-100 проводят в Новосибирске

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В Новосибирске проходят статические испытания импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet-100. Их проводят в Сибирском научно-исследовательском институте имени Чаплыгина. Завершить все проверки планируют в первой половине 2025 года.

ФСБ изъяла более 600 SIM-боксов, которые использовали для создания нелегальных аккаунтов и электронных кошельков. В ведомстве сообщили, что мошенники работали в интересах украинских террористических организаций. Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который активировал карты. В отношении 30 человек возбудили уголовные дела о мошенничестве.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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