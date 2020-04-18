Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Метро вместе с Минцифры России запустили тематический поезд "Кибербезопасность" с правилами поведения в Сети. В поезде можно узнать, как создавать надежный пароль, чем отличаются настоящие сайты и письма от мошеннических и другое.

"Вы можете оплатить проезд банковской картой на турникете или валидаторе всех станций МЦД. В среднем в рабочий день таким способом оплаты пользуются 50 тысяч пассажиров диаметров. Это удобно и позволяет экономить время, потому что не нужно обращаться в кассу. Благодаря столичной билетной системе мы создаем единое транспортное пространство Москвы и Московской области. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

С начала 2024 года уже девять человек пострадали в ДТП с участием мотоциклистов. Департамент транспорта напоминает, что мотоциклисты должны быть предсказуемыми на дороге, а автолюбители – более внимательными. Причинами аварий с мотоциклами часто становятся неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и превышение скорости.