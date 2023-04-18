Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 23:00

Транспорт

Московскую железную дорогу подготовили к началу летнего сезона

Московскую железную дорогу подготовили к началу летнего сезона

Новости часа: в РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 22 по 24 апреля

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы для подготовки к параду Победы

"Аэрофлот" летом увеличит частоту рейсов в Сочи до 30 в день

МЦД-3 и МЦД-4 возьмут на себя часть пассажиропотока из Подмосковья

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Четыре электросудна, предназначенные для Москвы, начали проходить тестовые испытания

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала павильон станции метро "Рижская"

МЦД-3 и МЦД-4 в ряде районов востока Москвы появятся в 2023 году

Московскую железную дорогу готовят к началу летнего сезона. Специалисты проводят уборку на станциях и соседних территориях, моют стеклянные фасады вестибюлей, брусчатку, указатели.

На станцию "Печатники" пригласили промышленных альпинистов, чтобы они промыли от пыли и грязи высокие фасады. На станции "Андроновке" проведут технический осмотр поезда "Ласточка", который курсирует по МЦК. Всего таких составов 100.

Особое внимание уделяют проверке вентиляции, кондиционированию, сезонной замене смазочных материалов и диагностике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика