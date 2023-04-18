Московскую железную дорогу подготовили к началу летнего сезона

Московскую железную дорогу готовят к началу летнего сезона. Специалисты проводят уборку на станциях и соседних территориях, моют стеклянные фасады вестибюлей, брусчатку, указатели.

На станцию "Печатники" пригласили промышленных альпинистов, чтобы они промыли от пыли и грязи высокие фасады. На станции "Андроновке" проведут технический осмотр поезда "Ласточка", который курсирует по МЦК. Всего таких составов 100.

Особое внимание уделяют проверке вентиляции, кондиционированию, сезонной замене смазочных материалов и диагностике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

