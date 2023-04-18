Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы для подготовки к параду Победы

В ночь с 19 на 20 апреля в Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы 9 мая. Военную технику будут перевозить на площадку в столице.

По данным ГИБДД, движение транспорта ограничат с 23:00 до 02:00 на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского, а также на участке Новорязанского и почти на всем Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.