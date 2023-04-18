Единую маршрутную схему для автовокзалов разработали в столице

Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему. В ней указаны схемы движения на междугородних направлениях. Первые карты уже появились в зале ожидания Центрального автовокзала.

Теперь пассажирам будет удобнее пользоваться междугородним транспортом. Вокзалы и станции выделены своим цветом, отмечены там и ключевые направления. Например, туристические, исторические места, горнолыжные курорты и места отдыха.

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