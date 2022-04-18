Парковки на столичных улицах будут бесплатными в майские праздники

Парковки на московских улицах в майские праздники будут бесплатными. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта. Оставить машину и не платить получится с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая.

8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными ценами. При этом машино-места за шлагбаумами останутся платными на все дни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.