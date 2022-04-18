Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Минеральные Воды

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Минеральные Воды можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты подорожали почти на три тысячи рублей, минимальный тариф обойдется в 17 423 рубля. У "Аэрофлота" тоже билеты стали дороже – 11 034 рубля.

У "Победы" базовый тариф обойдется в 8 899 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

