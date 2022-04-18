Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая, сообщил Дептранс.

Центробанк пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Московский коммунальный флот готов к открытию навигации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

