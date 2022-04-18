Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Астрахань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Астрахань можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 поднял цену почти на 2 тысячи рублей – придется отдать за билет 11 572 рубля. "Аэрофлот" тоже стал дороже – 8 808 рублей, ранее цена составляла 7 683 рубля. У "Победы" также произошло повышение цены – 5 599 рублей за минимальный тариф, ранее было 4 999 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24