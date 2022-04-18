Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Калининград

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Калининград можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

В данный момент у S7 билеты подорожали почти на 4 тысячи рублей. Теперь их можно купить от 14 889 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 7 835 рублей, цену авиакомпания тоже увеличила. Минимальный тариф у "Победы" обойдется в 5 599 рублей, ранее стоимость была на тысячу рублей больше.

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