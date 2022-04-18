Новая турецкая авиакомпания для перевозки россиян на курорты заработает в мае

Россияне разбирают последние туры на майские праздники. Кроме главных внутренних направлений, популярностью пользуется и заграница. Например, Турция скоро станет еще ближе. Там запустят специальную авиакомпанию для жителей РФ.

Как это повлияет на цены? И куда еще можно относительно дешево уехать через две недели? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

