Ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 25 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 апреля. Аналогичное решение принято в отношении ряда воздушных гаваней Центрального федерального округа.

До 03:45 по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов – Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту

Все остальные авиагавани в стране, в том числе международные терминалы, работают штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

