Турция в конце мая запустит авиакомпанию для россиян

08:30
В Турции в конце мая планируют запустить для российских туристов специальную авиакомпанию – Southwind. Об этом сообщает местный информационный портал.
Ходатайство о создании компании приняли в Генеральном управлении гражданской авиации Турции. Ожидают, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus.
Это не первый шаг Анкары, чтобы поддержать национальный туристический сектор. Раньше сообщали, что власти готовые выделись нескольким операторам, которые работают в России, кредиты на сумму 300 миллионов долларов. Таким образом рассчитывают привлечь до двух миллионов российских туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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