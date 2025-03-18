Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Каширском шоссе основной поток притормаживает в центр, две полосы заняты на поворот и разворот.

На Ленинградском шоссе в сторону центра движение спокойное, ситуация стабильная и на выезде к Волоколамскому шоссе. На шоссе Энтузиастов основной ход затруднен по направлению в центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.