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18 марта, 10:15

Транспорт

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Каширском шоссе основной поток притормаживает в центр, две полосы заняты на поворот и разворот.

На Ленинградском шоссе в сторону центра движение спокойное, ситуация стабильная и на выезде к Волоколамскому шоссе. На шоссе Энтузиастов основной ход затруднен по направлению в центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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