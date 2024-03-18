Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 12:45

Транспорт

Интерактивными терминалами оборудовали вокзалы в Москве

Интерактивными терминалами оборудовали вокзалы в Москве

Монолитные работы завершили на станции "Электрозаводская" в Москве

Интерактивные навигационные терминалы появились на всех московских вокзалах

Дептранс напомнил москвичам о перекрытии дорог в центре города

Благодаря переразметке в Москве снизилась аварийность и выросла пропускная способность

Станция метро "Университет Дружбы Народов" готова более чем на 85%

Пешеходные переходы в Москве промоют после зимы

Время проезда на многих участках столичных магистралей сократилось на 30%

В Москве с помощью переразметки появились дополнительные полосы на 150 перекрестках

Продажи автомобилей в России выросли на 30% в феврале

На всех московских вокзалах появились интерактивные терминалы столичного производства. Они помогают горожанам проложить маршрут по 3D-карте до нужной точки, в том числе через лифты или пандусы. Кроме того, для слабовидящих пассажиров предусмотрена озвучка текста и маршрута.

Вдобавок к этому терминалы предоставляют справочную информацию о доступных услугах на вокзале, работе кафе, магазинов и банкоматов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика