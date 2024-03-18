Интерактивными терминалами оборудовали вокзалы в Москве

На всех московских вокзалах появились интерактивные терминалы столичного производства. Они помогают горожанам проложить маршрут по 3D-карте до нужной точки, в том числе через лифты или пандусы. Кроме того, для слабовидящих пассажиров предусмотрена озвучка текста и маршрута.

Вдобавок к этому терминалы предоставляют справочную информацию о доступных услугах на вокзале, работе кафе, магазинов и банкоматов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.