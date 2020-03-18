Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря развитой билетной системе 95% пассажиров не обращаются в кассы метро. На базе ИИ работают чат-бот Александра, оплата проезда по биометрии и видеонаблюдение с распознаванием лиц.

"Нам важно, чтобы как можно больше людей пользовались современным городским транспортом и были довольны своим выбором. Недавно Сергей Собянин запустил первый поезд "Москва-2024" на одной из самых востребованных линий – Замоскворецкой. Специально для нее на данный момент строится еще одно электродепо – "Южное", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет. Эта линия перевозит в будни около 1,2 миллиона пассажиров. Каждая станция – объект культурного наследия и памятник архитектуры сталинского ампира.