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18 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай выйдет на маршрут в столице в 2024 году

Россия обогнала США и ЕС по протяженности рельсовой инфраструктуры

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Пассажиры метро более 20 млн раз воспользовались функцией просмотра загруженности вагонов

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Новые правила пользования СИМ начнут действовать в Москве в предстоящем сезоне

Парад ретротранспорта пройдет в столице 6 апреля

Дептранс предупредил москвичей о раннем разъезде 15 марта

Около 1,2 млн пассажиров ежедневно пользуются Кольцевой линией метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря развитой билетной системе 95% пассажиров не обращаются в кассы метро. На базе ИИ работают чат-бот Александра, оплата проезда по биометрии и видеонаблюдение с распознаванием лиц.

"Нам важно, чтобы как можно больше людей пользовались современным городским транспортом и были довольны своим выбором. Недавно Сергей Собянин запустил первый поезд "Москва-2024" на одной из самых востребованных линий – Замоскворецкой. Специально для нее на данный момент строится еще одно электродепо – "Южное", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет. Эта линия перевозит в будни около 1,2 миллиона пассажиров. Каждая станция – объект культурного наследия и памятник архитектуры сталинского ампира.

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