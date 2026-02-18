18 февраля, 08:45Транспорт
Несколько поездов Казанского направления следуют с увеличенным интервалом
Несколько пригородных поездов дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом в обе стороны. На МЦД-3 ситуация не влияет.
Движение на участке Пески – Голутвин осуществляется по обоим путям. С отставанием от графика следуют несколько составов. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возвращения поездов в график.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.