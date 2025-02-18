Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 19:45

Транспорт

Новая "Иволга" прошла тестовую поездку на Ярославском направлении МЖД

Новая "Иволга" прошла тестовую поездку на Ярославском направлении МЖД

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Новости мира: в Индии проходит крупнейшее паломничество в истории

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

"Мой район. Новости": в Фили-Давыдкове открыли новый участок дороги

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Москва 24 показала вечерний трафик в городе

Городские камеры зафиксировали транспортную обстановку в столице

Москвичам рассказали об обстановке на дорогах

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

На Ярославском направлении Московской железной дороги состоялась первая тестовая поездка новой "Иволги". Поезд проехал от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно.

Специалисты проверили работу автоматики, телемеханики, энергоснабжения и других систем. Планируется, что регулярные перевозки пассажиров на этом направлении начнутся в мае. Следующее тестирование состава пройдет на маршруте Москва – Фрязево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика