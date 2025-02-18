Новая "Иволга" прошла тестовую поездку на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги состоялась первая тестовая поездка новой "Иволги". Поезд проехал от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно.

Специалисты проверили работу автоматики, телемеханики, энергоснабжения и других систем. Планируется, что регулярные перевозки пассажиров на этом направлении начнутся в мае. Следующее тестирование состава пройдет на маршруте Москва – Фрязево.

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