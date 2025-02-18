В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 февраля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также из-за аварии на МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Профсоюзной улицы до проспекта Генерала Дорохова, по внешней стороне от Можайского до Боровского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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