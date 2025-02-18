18 февраля, 07:15Транспорт
В России утвердили посадку на поезда по биометрии
Правительство утвердило возможность посадки на поезда по биометрии. Новый способ будет доступен пользователям единой биометрической системы. При этом он станет альтернативой привычным билетам и паспорту, а не их заменой.
Перед внедрением систему протестируют в различных условиях, включая разное время суток и погодные условия. Также предстоит оценить скорость работы технологии, особенно на промежуточных станциях, где важна каждая секунда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.