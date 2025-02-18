В России утвердили посадку на поезда по биометрии

Правительство утвердило возможность посадки на поезда по биометрии. Новый способ будет доступен пользователям единой биометрической системы. При этом он станет альтернативой привычным билетам и паспорту, а не их заменой.

Перед внедрением систему протестируют в различных условиях, включая разное время суток и погодные условия. Также предстоит оценить скорость работы технологии, особенно на промежуточных станциях, где важна каждая секунда.

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