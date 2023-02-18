Москвичам рассказали об ограничениях движения в столице 21 февраля

21 февраля, начиная с нуля часов перекроют ряд ряд дорог в центре. Это участки от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Также под ограничения подпадает отрезок от улицы Ильинка до Варварки в районе дома 5 по Красной площади. Водителям стоит заранее планировать маршруты через центральные улицы.

21 февраля состоится оглашение послания президента Федеральному собранию. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.