На Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов от "Чкаловской" до "Печатников"

На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". Причиной сбоя в движении поездов стал человек на пути. Об этом сообщает Дептранс.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.