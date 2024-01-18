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18 января, 14:45

Транспорт

В Росавиации сообщили, что все московские аэропорты работают в штатном режиме

В Росавиации сообщили, что все московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает с ограничениями на посадку

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Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для Шереметьево сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее появилась информация, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, Внуково работает штатно, Шереметьево – имеет ряд ограничений на прием судов, на работу Домодедово ограничения не вводились.

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