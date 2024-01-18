В Росавиации сообщили, что все московские аэропорты работают в штатном режиме

Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для Шереметьево сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее появилась информация, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, Внуково работает штатно, Шереметьево – имеет ряд ограничений на прием судов, на работу Домодедово ограничения не вводились.