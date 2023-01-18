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18 января, 17:45

Транспорт

Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

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В Северном и Южном железнодорожных терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево начала работать Система биометрической оплаты билетов. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

До 16 февраля поездку в "Аэроэкспрессе" по биометрии можно совершить на 50 рублей дешевле стоимости билета в вагон стандартного класса. При поездке на "Аэроэкспрессе" со станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) необходимо приложить к валидатору привязанную к биометрии банковскую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттехнологиивидеоРоман Карлов
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