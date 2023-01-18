Приложение "Парковки России" появилось в RuStore

Приложение "Парковки России" появилось в российском цифровом магазине RuStore. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мобильном паркомате собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок столицы и Санкт-Петербурга. Приложение позволяет быстро оплатить парковку, изменить номер машины и парковочной зоны.

Сервисом "Парковки России" пользуется уже 6,5 миллиона водителей Москвы и Петербурга. В будущем он начнет работать и в других городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.