Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Транспорт

Приложение "Парковки России" появилось в RuStore

Приложение "Парковки России" появилось в RuStore

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 54 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": заторы образовались на проспекте Мира и шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Движение на участке МЦД-2 Каланчевская – Курский вокзал приостановят 21 и 22 января

Приложение "Парковки России" появилось в российском цифровом магазине RuStore. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мобильном паркомате собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок столицы и Санкт-Петербурга. Приложение позволяет быстро оплатить парковку, изменить номер машины и парковочной зоны.

Сервисом "Парковки России" пользуется уже 6,5 миллиона водителей Москвы и Петербурга. В будущем он начнет работать и в других городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика