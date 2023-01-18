Движение на участке МЦД-2 Каланчевская – Курский вокзал приостановят 21 и 22 января

Движение поездов по второму центральному диаметру приостановят в эти выходные на участке Каланчевская – Курский вокзал. Как пояснили в пресс-службе Московской железной дороги, это связано с модернизацией инфраструктуры для запуска МЦД-4.

Поэтому некоторые поезда и электрички Рижского, а также Курского направлений будут следовать укороченными маршрутами. Ограничения будут действовать с 01:30 21 января и до 04:30 23 января, когда пассажиропоток будет минимальным.

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