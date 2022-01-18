В Москве построят и реконструируют 9 станций метро в 2022 году

В этом году в Москве построят и реконструируют 9 станций метро. Главный проект последних лет – это Большая кольцевая линия. Уже скоро там откроется "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что этот проект поможет разгрузить центральную часть метрополитена примерно на 25–30%.

Большая кольцевая линия по планам полностью замкнется в следующем году. На восточном участке будут открыты четыре станции – "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар".

А на семи станциях восточного и северо-восточного участков заканчиваются монолитные работы. Всего на БКЛ уже работают 22 станции. Линия готова на 70%. В декабре прошлого года специалисты завершили проходку всех тоннелей Большого кольца метро.

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