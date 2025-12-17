Надземный пешеходный переход построили у станции метро "Корниловская" в Москве

Надземный пешеходный переход построили у станции Троицкой линии метро "Корниловская" в Москве. Его протянули над дорогой и совместили с уже существующим.

Для удобства пешеходов с каждой стороны установили лифты. Сама платформа расположена вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Ежедневно здесь проходят десятки тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.