17 декабря, 14:15

Транспорт

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения в Москве 18 и 19 декабря

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения в Москве 18 и 19 декабря

Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход

"Новости дня": выделенная полоса появится на улице Сокольнический Вал в Москве

В ЦОДД москвичам порекомендовали пересесть на метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 декабря

Самый современный состав серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию метро

Электронные дорожные знаки могут получить приоритет над обычными в России

Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Кипр может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения в Москве 18 и 19 декабря. Водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

На дорожное движение могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы. Если поездку на автомобиле невозможно отложить, специалисты посоветовали планировать выезд на более позднее время, после 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловАнастасия Тареева

