В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 декабря

Наиболее плотное движение сейчас фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в направлении центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик осложнения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.

