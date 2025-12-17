17 декабря, 09:45Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 декабря
Наиболее плотное движение сейчас фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в направлении центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик осложнения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.
