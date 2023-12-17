Больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с августа 2023 года

Третий центральный диаметр создал новую транспортную сеть в Москве – наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллионов человек. МЦД-3 связал крупнейшие предприятия столичного региона: промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.

Всего с августа 2023 года пассажиры совершили более 40 миллионов поездок по третьему диаметру. Из каких районов города и области стало проще добраться после запуска МЦД-3?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.