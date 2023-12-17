Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 12:15

Транспорт

Больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с августа 2023 года

Больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с августа 2023 года

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Москвичи совершили более 40 миллионов поездок по МЦД-3 с момента его запуска

Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

Около 800 пассажиров ежедневно пользуются сервисом "По пути"

Четыре выделенные полосы появились на юге Москвы

Оплату проезда по биометрии планируют запустить на МЦД

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: более 16 тысяч человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Москвичам рассказали, где появятся новые зарядные станции для электромобилей

Третий центральный диаметр создал новую транспортную сеть в Москве – наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллионов человек. МЦД-3 связал крупнейшие предприятия столичного региона: промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.

Всего с августа 2023 года пассажиры совершили более 40 миллионов поездок по третьему диаметру. Из каких районов города и области стало проще добраться после запуска МЦД-3?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика