17 декабря, 12:15Транспорт
Больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с августа 2023 года
Третий центральный диаметр создал новую транспортную сеть в Москве – наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллионов человек. МЦД-3 связал крупнейшие предприятия столичного региона: промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.
Всего с августа 2023 года пассажиры совершили более 40 миллионов поездок по третьему диаметру. Из каких районов города и области стало проще добраться после запуска МЦД-3?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.