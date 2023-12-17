Москвичи совершили более 40 миллионов поездок по МЦД-3 с момента его запуска

Более 40 миллионов поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его открытия. Третий центральный диаметр создал новую транспортную сеть в Москве. Так, наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек.

Также МЦД-3 связал крупнейшие предприятия столичного региона: промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие. Подробнее о том, из каких районов города и области стало проще добираться благодаря МЦД-3, – в эфире телеканала Москва 24.