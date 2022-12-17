В Москве презентовали обновленную карту развития метро и МЦД

Обновленную карту развития столичного метро и Московских центральных диаметров опубликовал "МосТрансПроект". Самой масштабной новинкой стала линия МЦД-5, на ней впервые показали станцию в центре города и разветвление на три маршрута на севере. Большая кольцевая линия должна сомкнуться уже в следующем году.

А на Кольцевой линии метро появится станция "Суворовская" и пересадка на нее с "Достоевской". Куда еще прорастет метрополитен к 2030 году? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.