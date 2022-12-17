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Транспорт

Схема движения на Кольцевой линии метро изменят в период с 2 по 7 января

Схема движения на Кольцевой линии метро изменят в период с 2 по 7 января

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Схему движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно изменят в период с 2 по 7 января. Поезда будут ходить только в одну сторону. В Дептрансе пояснили, что с 2 января по 4 января они будут курсировать против часовой стрелки, с 5 января по 7 января – по часовой стрелке.

Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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