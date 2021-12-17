Телезрителям рассказали о ситуации на дорогах.

Москвичам показали интенсивность движения на ТТК в районе "Автозаводской", Большой Пироговской и на внутренней стороне 40-го километра МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.