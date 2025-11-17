В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.