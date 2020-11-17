Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

17 ноября, 14:30

За летний сезон навигации по Москве-реке перевезли 3,8 млн пассажиров

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Запущен новый вид городского транспорта – московский трамвайный диаметр Т1 длиной 27 километров. Он соединяет Метрогородок со станцией метро "Университет" и охватывает 13 районов востока, юга и юго-запада города. МТД – наземное метро с высокой скоростью, новыми трамваями "Львенок-Москва" и всем необходимым для комфорта пассажиров.

"15 ноября скорректировали 9 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт станет ходить чаще по самым востребованным направлениям. Добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса станет проще. На линиях работают более 70 современных автобусов и электробусов российского производства, которые оборудованы для комфорта всех категорий пассажиров", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

8 "КамАЗов" дорожного патруля ЦОДД готовы для помощи водителям на столичных дорогах зимой. Они предназначены для фур и крупной техники, предотвращают заторы из-за застрявших большегрузов.

